Abgeschobene Familie wird aus Albanien zurückgeholt

Görlitzer Justitia-Figur wieder komplettiert Knapp fünf Monate nach ihrer Beschädigung erhält die Justitia auf der Freitreppe des Görlitzer Rathauses ihr altes Aussehen zurück. In den vergangenen Monaten wurde ihre abgebrochene Hand restauriert und eine Metallbaufirma fertigte ein neues Schwert für sie an, wie die Stadtverwaltung am Freitag mitteilte. Damit werde die Sandsteinfigur aus dem 16. Jahrhundert am kommenden Donnerstag wieder komplettiert.