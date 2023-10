Abbruch drohte: Aue im Landespokal weiter

Mehr zum Thema

Sattelzug prallt gegen Tunnelwand: A17 stundenlang gesperrt Nach dem Unfall eines Sattelzuges auf der Autobahn 17 war der Tunnel Dölzschen bei Dresden am Dienstagmorgen stundenlang in Fahrtrichtung Prag gesperrt. Gegen 3.45 Uhr sei der Lastwagen aus zunächst ungeklärter Ursache nach rechts gegen die Tunnelwand geprallt und dann gegen die gegenüberliegende Wand geschleudert, informierte die Polizeidirektion Dresden. Die beiden Insassen wurden leicht verletzt. Der Schaden an dem Lkw und den Tunnelwänden wurde auf rund 200.000 Euro geschätzt. Die Bergungsarbeiten dauerten Stunden, erst gegen 10.00 Uhr wurde die Strecke wieder freigegeben.

Neue Friedensglocke auf dem Fichtelberg geweiht Auf dem Gipfel des Fichtelberges ist eine neue Friedensglocke geweiht worden. Die gut 2700 Kilogramm schwere Glocke aus Bronze wurde in Innsbruck gegossen. Sie soll künftig an Sonn- und Feiertagen ihren Ruf in die Region und über die Grenze nach Tschechien erschallen lassen. Sie ersetzt die bisherige Glocke, die durch Vandalismus schwer beschädigt und im Klang stark beeinträchtigt worden war, wie Initiator Gerd Schlesinger sagte. Wann die neue Glocke das erste Mal geläutet wird, steht seinen Worten zufolge noch nicht fest. Zunächst muss ein neuer Glockenstuhl gebaut werden.