A94 nach Lkw-Unfall mit Gefahrgut wieder freigegeben

Autofahrerin stirbt nach Unfall in Oberbayern Eine Autofahrerin ist bei einem Unfall auf der Bundesstraße 299 im Landkreis Eichstätt tödlich verunglückt. Der Wagen der 53-Jährigen war am Donnerstagabend aus bisher noch ungeklärter Ursache mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammengestoßen, wie die Polizei mitteilte. Die Frau starb trotz Reanimation noch am Unfallort in der Gemeinde Mindelstetten. Der 49 Jahre alte Fahrer des anderen Autos wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Auch ohne Vorbereitung: Bayern wollen im Titelkampf vorlegen Fußball-Rekordmeister FC Bayern München kann zum Auftakt des zwölften Spieltags in der Fußball-Bundesliga zumindest vorübergehend die Tabellenführung zurückerobern. Der Titelverteidiger tritt am Freitagabend (20.30 Uhr/DAZN) beim abstiegsbedrohten 1. FC Köln an, mit einem Sieg würde er das um zwei Punkte bessere Team von Bayer Leverkusen von der Spitze verdrängen. Der ebenfalls noch ungeschlagene Werksclub spielt am Samstag bei Werder Bremen. Verzichten muss Bayern-Trainer Tuchel auf Matthijs de Ligt und Jamal Musiala nach Verletzungen.