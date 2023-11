A40 bei Duisburg wieder dreispurig: Neue Brücke in Betrieb

Mehr zum Thema

Hauptbahnhof für Fern- und Regionalzüge wieder befahrbar Später als geplant ist der Zugverkehr am Kölner Hauptbahnhof am Montagmorgen angelaufen. Nach nächtlichen Bauarbeiten sollte der Verkehr eigentlich ab 5 Uhr wieder rollen, doch die Arbeiten verzögerten sich um etwa 45 Minuten. Das sagte eine Sprecherin der Deutschen Bahn. Seit 5.45 Uhr können die Züge die Gleise wieder anfahren.