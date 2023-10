A23 zwischen Elmshorn und Tornesch doch nicht gesperrt

Mehr zum Thema

Duo wirft Palette auf S-Bahngleise: Schnellbremsung Weil zwei Menschen eine Holzpalette von einer Brücke auf die Gleise der S-Bahn in Hamburg geworfen haben, musste der Lokführer einer S-Bahn mit 350 Menschen an Bord schnell stark bremsen. Das Überfahren der Palette habe der Mann am Montagabend jedoch nicht verhindern können, teilte die Bundespolizei am Dienstag in Hamburg mit. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde durch die Schnellbremsung niemand verletzt. Die Fahrgäste konnten an der S-Bahn-Station Wandsbeker Chaussee die S-Bahn verlassen.

Marine testet in Kiel Vier-Tage-Woche in Hafenzeiten Beim 3. Minensuchgeschwader in Kiel laufen bis Ende März zwei bundesweit einmalige Pilotprojekte der Marine: Erstmals seit 2016 dürfen Soldaten die Freizeit im Heimathafen wieder an Bord verbringen. Die Vier-Tage-Woche soll dabei das Abbummeln von Mehrarbeit erleichtern.