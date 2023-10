A210 bei Rendsburg nach Unfall gesperrt

Die Autobahn 210 ist am Freitagnachmittag wegen eines Unfalls am Autobahnkreuz Rendsburg gesperrt worden. Betroffen war der Abschnitt zwischen Bredenbek in Fahrtrichtung Rendsburg. In den Unfall waren fünf Pkw verwickelt, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Zwei Menschen seien verletzt worden. Die Polizei konnte zunächst keine Auskunft über die Schwere der Verletzungen geben. Auch der Unfallhergang war anfangs unklar.

Ab Bredenbek wurde der Verkehr in Fahrtrichtung Rendsburg abgeleitet. Autofahrer wurden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren. Die Polizei erwartete am späten Nachmittag, dass die Sperrung noch mehrere Stunden dauern könnte. Zuvor hatte es ebenfalls auf der A210 einen Unfall mit einem Lkw und zwei Pkw gegeben. Vermutlich seien die fünf Autos wegen des Staus miteinander kollidiert, hieß es.