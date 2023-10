A1 nach tödlichem Auffahrunfall 13 Stunden lang gesperrt

Mehr zum Thema

Sportchef Rolfes: Kunstrasen in Molde kein Nachteil Sportchef Simon Rolfes sieht in dem ungewohnten Untergrund im zweiten Europa-League-Gruppenspiel am Donnerstag (21 Uhr/RTL+) beim norwegischen Meister FK Molde keinen Nachteil für sein Team. Grundsätzlich ist Kunstrasen für Passspiel nicht unbedingt negativ. Deswegen müsste er zu unserer Art, Fußball zu spielen, ganz gut passen, sagte der Geschäftsführer des Bundesliga-Tabellenführers. Dennoch seien es ungewohnte Bedingungen. Deshalb sei es wichtig, dass seine Spieler sich im Abschlusstraining schnell dran gewöhnen.

Randale in Flüchtlingseinrichtungen - SPD: Regierung versagt Allein in den sechs Monaten zwischen Februar und Ende Juli 2023 hat es in Flüchtlingseinrichtungen, die unter Aufsicht des Landes Nordrhein-Westfalen stehen, 2525 Polizei-Einsätze gegeben. Die Anlässe lesen sich wie ein Querschnitt aus dem Strafgesetzbuch, wie eine am Mittwoch veröffentlichte Antwort des Integrationsministeriums auf eine SPD-Anfrage ergab. Von Bedrohung und Betäubungsmitteldelikten über Randale, Sexual- und Tötungsdelikten bis hin zu Zahlungsstreitigkeiten sind zahlreiche Verstöße aufgelistet.