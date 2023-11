A1 bei Dortmund nach Gefahrgutunfall voll gesperrt

Mehr zum Thema

Verhalten der Kirche zur Nazizeit: Bischöfe bekunden Scham Die fünf katholischen Bischöfe in Nordrhein-Westfalen haben sich in einer gemeinsamen Erklärung zu den November-Pogromen der Nazis vor 85 Jahren beschämt über das damalige Verhalten der Kirche geäußert. Wir empfinden tiefe Scham über das damalige Schweigen und die Mitwirkung von Christinnen und Christen an den Gräueltaten, schrieben die Bischöfe. Am 9. November 1938 und danach hatten die Nazis Synagogen und jüdische Geschäfte zerstört und Hunderte Juden getötet.

Millionen-Coup von Emmerich: Alle Angeklagten auf freiem Fuß Nach dem spektakulären Millionen-Einbruch in das Zollamt Emmerich 2020 sind alle sieben Angeklagten gegen Kaution auf freiem Fuß. Die Männer seien bereits vor Monaten aus der Untersuchungshaft freigekommen, bestätigte ein Sprecher des Bezirksgerichts im polnischen Jelenia Gora am Mittwoch auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Der Prozess wird in Polen geführt, wo die Angeklagten festgenommen worden waren. Nächster Verhandlungstag ist laut Gericht der 20. Dezember. Der Prozess läuft seit Anfang Juni.