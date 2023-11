96-Boss Kind: Hamburg und Hannover brauchen Bundesligisten

Mehr zum Thema

Feuer in geplanter Flüchtlingsunterkunft war Brandstiftung Bei dem Brand am vergangenen Freitag in einer geplanten Flüchtlingsunterkunft in Wittorf im Landkreis Lüneburg handelt es sich um Brandstiftung. Ein Brandsachverständiger habe nach einer umfänglichen Untersuchung mit Hilfe eines Spürhundes und der Polizei andere Brandursachen ausgeschlossen, teilte die Staatsanwaltschaft Lüneburg am Donnerstag mit.