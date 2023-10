94-jähriger Fußgänger auf Zebrastreifen angefahren

Mehr zum Thema

FC Augsburg peilt Heimsieg gegen Darmstadt an Der FC Augsburg steht im Heimspiel gegen den SV Darmstadt 98 am Samstag (15.30 Uhr/Sky) unter Erfolgsdruck. Nach dem enttäuschenden Saisonstart will die Mannschaft von Trainer Enrico Maaßen gegen den Aufsteiger unbedingt einen Sieg holen. Ansonsten dürften auch die Diskussionen um den Coach Fahrt aufnehmen. Die Augsburger haben aus den ersten sechs Saisonspielen lediglich fünf Punkte geholt. Außerdem stellen sie eine der schwächsten Defensiven der Fußball-Bundesliga.

Wanderer entdecken Toten am Osterfelderkopf Wanderer haben am Osterfelderkopf bei Garmisch-Partenkirchen einen Toten entdeckt. Die Sportler stiegen am Freitagmittag in Richtung der Hochalm ab, als sie unterhalb des Nordwandsteiges, am Fuß der Alpspitze, den leblosen Körper im Geröllfeld liegen sahen, wie die Polizei mitteilte.