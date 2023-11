900 Menschen bei friedlicher Pro-Palästina-Demo in Hagen

Mehr zum Thema

Mehr als 200 leere Stühle stehen für Geiseln der Hamas Zum jüdischen Feiertag Schabbat haben sich Menschen in Düsseldorf versammelt, um an die von der islamistischen Hamas entführten Geiseln zu erinnern. An einem mit Gläsern, Tellern und Kerzen gedeckten Tisch auf dem Gustaf-Gründgens-Platz vor dem Schauspielhaus standen mehr als 200 Stühle. Sie blieben leer. An den meisten hingen Zettel mit Bildern und Namen von Menschen, die nach dem Hamas-Angriff auf Israel am 7. Oktober in den Gazastreifen verschleppt worden waren.