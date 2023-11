90.000 Tonnen Streusalz für Hessens Straßen eingelagert

Mehr zum Thema

Auto kracht in Baustellenfahrzeug: Fahrer schwer verletzt Ein Mann ist mit seinem Wagen auf der Autobahn 67 im Kreis Bergstraße in ein Baustellenfahrzeug gekracht und schwer verletzt worden. Ein 22 Jahre alter Beifahrer kam bei dem Unfall am späten Donnerstagabend mit leichten Verletzungen davon, wie die Polizei mitteilte. Warum der 34 Jahre alte Fahrer mit seinem Auto in einem Baustellenbereich zwischen Viernheim und Lorsch in das Fahrzeug gekracht war, blieb zunächst unklar. Der Schaden lag den Angaben zufolge bei etwa 50.000 Euro.

CDU in Hessen will möglichen Koalitionspartner nennen Die hessische CDU will nach vertraulichen Gremiensitzungen an diesem Freitag in Wiesbaden vermutlich die Wahl ihres gewünschten Koalitionspartners bekanntgeben. Es könnte auf die Grünen oder auf die SPD hinauslaufen. Erwartet wurde nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur, dass CDU-Landeschef und Ministerpräsident Boris Rhein sowie CDU-Fraktionschefin Ines Claus die Medien über die mit Spannung erwartete Entscheidung informieren.