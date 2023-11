89-Jähriger in Düsseldorf unter Mordverdacht

Mehr zum Thema

Vor Augen von Kita-Kindern: Frau schlägt Polizistin blutig Vor den Augen einer Kindergartengruppe hat eine Autofahrerin in einer Verkehrskontrolle im Sauerland eine Polizistin blutig geschlagen. Die 42-Jährige habe derart um sich gehauen, dass die beiden Beamtinnen Pfefferspray und die Hilfe eines weiteren Zeugen brauchten, um sie zu fesseln, teilte die Polizei am Montag mit.

Verdi: Proteste gegen Schließung von Postbank-Filialen Die Gewerkschaft Verdi setzt ihre Proteste gegen die geplante Schließung von fast der Hälfte der Postbankfilialen fort. In dieser und der nächsten Woche sind Beschäftigte in Fürth (21.11.), Dortmund (22.11.) und Berlin (28.11.) zu Aktionen aufgerufen, wie die Gewerkschaft am Montag mitteilte. Verdi erwartet insgesamt mehr als Tausend Beschäftigte.