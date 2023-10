89-Jähriger fährt in Blumengeschäft

Mehr zum Thema

Mann stirbt bei Unfall auf Autobahn 33 Ein 32-Jähriger ist bei einem Unfall auf der Autobahn 33 nahe Borgloh im Landkreis Osnabrück aus einem Wagen geschleudert worden und gestorben. Am frühen Montagmorgen sei der Mann als Beifahrer im Wagen eines 34-Jährigen in Richtung Diepholz unterwegs gewesen, teilte die Polizei mit. Von hinten näherte sich demnach ein Auto mit hoher Geschwindigkeit, beide Fahrzeuge überholten einen Lastwagen - dann soll der bislang unbekannte Fahrer des zweiten Wagens plötzlich in Richtung der Seite des Autos des 34-Jährigen gefahren sein. Dieser verlor die Kontrolle. Sein Wagen kam von der Straße ab, rammte die Leitplanke und blieb erst in einem Waldstück stehen.