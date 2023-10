89-Jähriger bei Brand verletzt

Ein 89-jähriger Mann ist bei einem Brand in einer Seniorenwohnanlage in Hannover verletzt worden. Passanten hatten am Dienstag Rauch aus einem Fenster ziehen sehen und den Piepton eines Rauchmelders gehört, wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte. Sie alarmierten die Löschkräfte. Ein Notarzt und Notfallsanitäter, die als erstes am Brandort eingetroffen waren, brachen die Tür des Appartements im ersten Stock auf und retteten den Bewohner aus der verrauchten Wohnung.

Der 89-Jährige kam ins Krankenhaus, es bestand laut Feuerwehr aber keine Lebensgefahr. Die Feuerwehr löschte den Brand schnell, das Appartement ist jedoch unbewohnbar. Die Brandursache sowie die Schadenshöhe waren zunächst unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.