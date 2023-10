88-Jähriger stirbt nach Zusammenprall mit Motorrad

Mehr zum Thema

Gedenkstätten-Stiftung feiert 30-jähriges Bestehen Die Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten feiert mit einem Festakt an diesem Donnerstag ihr 30-jähriges Bestehen. Auch ein Überlebender aus dem Konzentrationslager Ravensbrück und eine ehemalige Inhaftierte des sowjetischen Speziallagers in Sachsenhausen werden in der Staatskanzlei in Potsdam erwartet. Neben Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) wollen am Donnerstagnachmittag (15.30 Uhr) Stiftungsdirektor Axel Drecoll und Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne) sprechen.