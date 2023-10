87 Jahre alter Autofahrer stirbt bei Unfall mit Straßenbahn

Mehr zum Thema

Menschen in Sachsen-Anhalt feiern Reformationstag Gottesdienste, Konzerte, Feste und ausgelassene Stadtspektakel: An mehreren Orten in Sachsen-Anhalt wird am Dienstag der Reformationstag gefeiert. Mittelpunkt der Feierlichkeiten ist wie jedes Jahr die Lutherstadt Wittenberg, wo unter anderem die stellvertretende Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Bischöfin Kirsten Fehrs, predigen soll, wie die Evangelische Kirche in Mitteldeutschland (EKM) mitteilte. Abseits aller evangelischen Festgottesdienste sollen ein historisches Marktspektakel in der Wittenberger Altstadt und ein Stadtfest tausende Besucherinnen und Besucher locken, wie es hieß. Mehrmals am Tag würden zudem Stadtführungen durch Wittenberg angeboten.