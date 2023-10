86-Jähriger bei Messerattacke getötet: Sohn unter Verdacht

Bei einer Messerattacke auf ein Ehepaar in Sassenberg im Kreis Warendorf ist am Donnerstagmittag ein 86-jähriger Mann gestorben. Seine 66 Jahre alte Frau musste schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Der 35-jährige Sohn des Paares gilt als Tatverdächtiger. Er sei in der Nähe des Tatortes festgenommen worden, sagte eine Staatsanwältin.

Der Angriff im Haus des Ehepaares sei gegen 13.12 Uhr gemeldet worden, hieß es in der Mitteilung. Der 86-jährige starb noch am Tatort. Zu den Hintergründen gab es zunächst keine Informationen. Dafür sei es noch zu früh, sagte die Staatsanwältin.