86-jährige Mutter erwürgt: Prozess gegen Sohn beginnt

Ein 47 Jahre alter Mann aus Herne muss sich von Montag (9.00 Uhr) an wegen Totschlags in Bochum vor Gericht verantworten. Der Angeklagte soll im Juni dieses Jahres seine 86-jährige Mutter erwürgt haben. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Angeklagte vorgehabt hat, anschließend auch seinen demenzkranken Vater und sich selbst umzubringen. Laut Anklage wollte der 47-Jährige seine Eltern mit in den Tod nehmen, um ihnen weiteres Leid zu ersparen. Der eigene Suizid sollte angeblich durch eine Alkoholvergiftung erfolgen. Die Polizei hatte die Leiche der 86-Jährigen sechs Tage später in der Wohnung der Familie gefunden.