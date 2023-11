85-Jähriger stirbt nach Unfall in Berlin-Spandau

Mehr zum Thema

Durchsuchungen in Neuköllner Siedlung: Zwei Festnahmen Die Polizei hat am Donnerstagmorgen zwei mutmaßliche Räuber in ihren Wohnungen in Berlin-Neukölln festgenommen. Die Einsatzkräfte untersuchten in der High-Deck-Siedlung an der Sonnenallee zwei Wohnungen des 24-Jährigen und des 26-Jährigen, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte. Demnach wurden diverse Beweismittel beschlagnahmt, darunter auch eine Schusswaffe mit Munition und Mobiltelefone. Die Beschuldigten kamen in Gewahrsam und sollten am Donnerstag einem Haftrichter vorgeführt werden.