85-Jährige an Bushaltestelle von Auto erfasst

Eine Seniorin ist in Bitburg (Eifelkreis Bitburg-Prüm) am Mittwochabend von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Die 85-jährige Fußgängerin sei bei Dunkelheit und schwarz gekleidet in Höhe einer Bushaltestelle unvermittelt auf die Straße getreten. Dort sei sie vom Wagen eines 78 Jahre alten Autofahrers erfasst worden, teilte die Polizei mit. Die Frau sei nach aktuellem Stand schwer, jedoch nicht lebensbedrohlich verletzt worden. Sie kam in ein Krankenhaus.