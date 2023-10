84-Jähriger stirbt nach Fahrradunfall in Mittelfranken

Mehr zum Thema

Diözesanmuseum Freising mit Franziskus-Gemälden und Smith Der Heilige Franziskus und Werke der Künstlerin Kiki Smith stehen im Mittelpunkt zweier Ausstellungen im Diözesanmuseum Freising. In der Schau San Francesco - Der Heilige aus Assisi seien hochkarätige Leihgaben aus italienischen Museen zu sehen, von frühesten Darstellungen aus dem 13. Jahrhundert bis zu Werken aus heutiger Zeit, teilte das Museum zum Start am Sonntag mit. Kiki Smith zeigt ihre Werke in der Ausstellung Empathy. Zudem wurde eine von ihr gestaltete Kapelle eingeweiht: Mary's Mantle, gewidmet der Schutzmantelmadonna.

RTL