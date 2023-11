84-Jährige von Straßenbahn erfasst und schwerst verletzt

Mehr zum Thema

Kretschmann dämpft Hoffnung auf schnelle Rückkehr zu G9 Eine zeitnahe Rückkehr zum neunjährigen Gymnasium ist aus Sicht von Ministerpräsident Winfried Kretschmann nicht realistisch. Was auch immer wir zu G8/G9 beschließen - ob das überhaupt noch in dieser Legislaturperiode umgesetzt wird, da möchte ich mal ein großes Fragezeichen dransetzen, sagte der Grünen-Politiker am Dienstag in Stuttgart.

Starker Rauch nach Autobrand: Gebäude evakuiert Bei dem Brand eines Autos in einem Carport im Kreis Biberach ist wegen starker Rauchentwicklung eine Flüchtlingsunterkunft mit 45 Menschen evakuiert worden. Acht Menschen seien wegen des Verdachts auf Rauchvergiftung in eine Klinik gebracht worden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Schaden im unteren sechsstelligen Bereich.