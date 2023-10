84-Jährige in Erfurt wird Opfer eines Trickbetrugs

Mehr zum Thema

Neue Gedenkstätte für deutsch-deutschen Häftlingsfreikauf Im einstigen Stasi-Gefängnis auf dem Chemnitzer Kaßberg ist ein neuer Lern- und Gedenkort eröffnet worden. Für 4,6 Millionen Euro wurde dazu einer der Hafttrakte umgebaut und eine Dauerausstellung eingerichtet. Sie rückt Leben und Schicksal der dort einst inhaftierten Menschen in den Fokus. Die neue Gedenkstätte kann dabei helfen, etwas über Diktaturen und den Wert von Freiheit und Demokratie zu erfahren, sagte Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) am Freitag. Er sprach von einem national bedeutenden Lern- und Gedenkort, an dem Geschichte lebendig bleibe.

Meininger Schamanentrommel kehrt nach Norwegen zurück Nach rund 300 Jahren kehrt eine schamanische Ritualtrommel aus den Meininger Sammlungen an ihren Ursprungsort nach Norwegen zurück. Das bislang im Meiniger Schloss ausgestellte Instrument wurde am Freitag in einer feierlichen Zeremonie an das Volk der Samen zurückgegeben, die im nördlichen Norwegen leben.