Mehr zum Thema

41-Jähriger von Gruppe angegriffen und verletzt Ein 41 Jahre alter Mann ist am Samstagabend in Sangerhausen von mehreren Menschen angegriffen worden. Der Mann wurde mehrfach geschlagen und getreten und kam verletzt in ein Krankenhaus, wie die Polizei Halle am Sonntag mitteilte. Bei der Gruppe habe es sich um etwa sechs Menschen gehandelt, schätzen die Beamten. Es gab zunächst keine Informationen dazu, ob der Mann seine Angreifer kannte.

Genügend Bewerber für Schöffenamt an Amtsgerichten Die Besetzung der Schöffenämter an den Amtsgerichten in Sachsen-Anhalt ist überwiegend erfolgreich durchgeführt worden. Bei neun Amtsgerichten seien die Schöffen bereits mit genügend Bewerbern gewählt worden, teilte ein Sprecher des Oberlandesgerichts Naumburg auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Bei zwei Gerichten stehe die Wahl noch aus, es gebe aber auch dort genügend Bewerberinnen und Bewerber.