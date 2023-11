83-Jähriger verliert bei Anlagebetrug zehntausend Euro

Mehr zum Thema

Verdi begrüßt Basishonorare für Kulturschaffende in MV Freischaffende Künstler klagen seit langem über eine schlechte Honorierung ihrer Darbietungen. Wie in anderen Bereichen, knüpft die Landesregierung in MV nun auch bei der Kultur die Vergabe von Fördermitteln an die Bezahlung.

Bund zu LNG-Terminal: Wetter und Genehmigung sind Risiken Wetter und Behörden müssen mitspielen, damit das Rügener LNG-Terminal wie geplant im kommenden Winter starten kann. Der Bund sagt, es werde mit Hochdruck an der Inbetriebnahme gearbeitet. In der Politik gibt es aber Zweifel.