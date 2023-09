83-jähriger Radfahrer von Auto lebensgefährlich verletzt

Mehr zum Thema

Von Dinkelscherben in 2. Liga: Kanias Aufstieg bei Nürnberg Das weckt Erinnerungen an Miroslav Klose: Ohne je ein Nachwuchsleistungszentrum besucht zu haben, zählt Julian Kania zum Profikader des 1. FC Nürnberg. Macht er am Sonntag den Unterschied?