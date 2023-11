83-Jährige aus Büchen fällt auf „Schockanrufer“ rein

Erneut ist eine Seniorin Opfer von sogenannten Schockanrufern geworden. Eine 83 Jahre alte Frau aus Büchen im Kreis Herzogtum Lauenburg habe einen Betrag in mittlerer fünfstelliger Höhe an eine Unbekannte übergeben, um ihrer Tochter eine angebliche Haftstrafe zu ersparen, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Nach Angaben der Polizei hatten Unbekannte die Seniorin am Mittwoch mehrfach angerufen und von ihr die Zahlung einer Kaution für ihre Tochter gefordert, die angeblich einen tödlichen Autounfall verursacht haben sollte. Die 83-Jährige übergab das Geld an eine mindestens 60 Jahre alte, dunkel gekleidete Frau.

Der Schwindel flog auf, als die Geschädigte am Nachmittag mit ihrer Tochter telefonierte. Dabei habe sie erfahren, dass es den angeblichen Unfall nie gegeben habe, sagte eine Polizeisprecherin.

Nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei soll es am Mittwoch in Büchen weitere Schockanrufe gegeben haben. Die Polizei bittet um entsprechende Hinweise.