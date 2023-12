82-Jähriger stirbt bei Wohnungsbrand

Bei einem Wohnungsbrand in Weilheim an der Teck (Landkreis Esslingen) ist ein 82 Jahre alter Mann ums Leben gekommen. Vier weitere Menschen konnten am Samstagmorgen noch rechtzeitig das Haus verlassen und wurden nicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Die Flammen griffen den Angaben zufolge schon auf den Dachstuhl über, bevor die Feuerwehr vor Ort war. Das gesamte Haus wurde dadurch unbewohnbar. Bei den Löscharbeiten konnte der 82-Jährige nur noch tot geborgen werden. Ein Feuerwehrmann erlitt leichte Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei schätzt den Schaden auf mehrere hunderttausend Euro. Sie ermittelt nun zur Brandursache.