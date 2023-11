82-Jähriger erleidet Notfall am Steuer und stirbt

Ein 82-jähriger Autofahrer hat in Langen (Landkreis Emsland) einen medizinischen Notfall am Steuer seines Fahrzeugs erlitten und ist gestorben. Kurz nachdem er einen Parkplatz mit seinem Wagen verlassen hatte, verlor der Mann das Bewusstsein, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Anschließend sei sein Fahrzeug auf ein Grundstück gerollt und auf einen geparkten Wagen gestoßen. Den Angaben nach starb der Senior trotz Reanimationsmaßnahmen der hinzugerufenen Rettungskräfte noch an der Unfallstelle. Seine ebenfalls 82-jährige Beifahrerin blieb bei dem Vorfall am Freitag unverletzt.