82-jährige Fußgängerin überfahren und tödlich verletzt

Hunderte demonstrieren in Berlin für mehr Klimaschutz Mehrere Hundert Menschen haben am Samstag in Berlin für mehr Klimaschutz demonstriert. Mitglieder und Sympathisanten verschiedener Gruppen stellten sich an mehreren Stellen auf die Straße des 17. Juni im Tiergarten und brachten damit den Verkehr zum Erliegen. Die Polizei zählte bis zu 600 Teilnehmer, Redner sprachen auf der Kundgebung von mehr als 1000 Demonstranten. Einige Anhänger der Gruppe Letzte Generation klebten sich auf der Straße fest.

Demonstrierende fordern Frieden im Nahen Osten Am Berliner Hauptbahnhof haben am Samstag etwa 150 Menschen für Frieden im Nahen Osten demonstriert, so der Titel der Kundgebung. Teilnehmer riefen Stoppt den Krieg. Redner kritisierten das gewaltsame Vorgehen Israels gegen Ziele im Gazastreifen und die Unterstützung Israels durch die Bundesregierung nach dem Terrorangriff der Hamas. Auch einige palästinensische Flaggen waren zu sehen, vereinzelt waren Free Palestine-Rufe zu hören.