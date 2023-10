82-jährige Fußgängerin angefahren und tödlich verletzt

Mehr zum Thema

Fruchtblase geplatzt: Mit Polizeischutz in die Klinik Die Polizei hat bei einer Verkehrskontrolle am Sonntagmorgen in Potsdam das Auto eines werdenden Vaters gestoppt, der mit seiner hochschwangeren Frau unterwegs in ein Krankenhaus war. Weil die Fruchtblase bereits geplatzt gewesen sei, hätten die Beamten die werdenden Eltern unter Polizeischutz ins Krankenhaus begleitet, berichtete die Polizeidirektion West. Die Polizei wünscht alles Gute!, hieß es in der Mitteilung.