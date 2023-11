82-jährige Autofahrerin schleift Radfahrer zehn Meter mit

Mehr zum Thema

Großeinsatz an Schule in Salzgitter Mit einem Großaufgebot ist die Polizei am Dienstag zu einer Schule im niedersächsischen Salzgitter ausgerückt. Das Gebäude in Salzgitter-Bad werde derzeit durchsucht, sagte ein Polizeisprecher am Vormittag. Nach seinem derzeitigen Kenntnisstand sei das Gymnasium größtenteils geräumt worden. Zum Auslöser des Einsatzes liegen aber noch zu wenig gesicherte Informationen vor, wie der Sprecher sagte.