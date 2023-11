81-Jähriger fährt Polizist an und verletzt ihn schwer

Mehr zum Thema

30 Autos beschädigt bei Brand in Parkhaus 30 beschädigte Autos und ein Schaden von mehreren Hunderttausend Euro sind die Folgen eines Brandes in einem Parkhaus in München. Der 37 Jahre alte Inhaber des Parkhauses hatte am Dienstag einen lauten Knall gehört und Rauch aus einer Ladesäule aufsteigen sehen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, brannte das daran angeschlossene Elektroauto des Mannes vollständig aus. 30 weitere geparkte Wägen wurden von den Flammen beschädigt. Ein Mensch kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Polizei ermittelt zum Brandgeschehen.

Schauspielerin Senta Berger bekommt Bambi für ihr Lebenswerk Die österreichische Schauspielerin Senta Berger (82) bekommt einen Bambi für ihr Lebenswerk. Sie wird bei der diesjährigen Bambi-Verleihung am Donnerstag für ihre Wandlungsfähigkeit und herausragenden schauspielerischen Leistungen geehrt, wie der Medienkonzern Hubert Burda Media am Mittwoch in München mitteilte.