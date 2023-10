80.000 Liter: Bisher beste Weinlese in Rattey abgeschlossen

Mehr zum Thema

Bundespolizei: 39 eingeschleuste Migranten gefasst Die Bundespolizei hat in Vorpommern am Wochenende erneut mehrere Gruppen illegal eingeschleuster Migranten aufgegriffen. Insgesamt wurden zwischen Penkun und der Insel Usedom 39 Zuwanderer gefasst, wie die Bundespolizei am Montag in Pasewalk mitteilte. Die weitaus meisten der Migranten kamen aus Syrien, einige aus dem Iran, Algerien, dem Jemen und dem Irak. Ein Großteil von ihnen habe angegeben, über die sogenannte Belarus-Route und über die Balkan-Route von Schleusern an die deutsch-polnische Grenze gebracht worden zu sein.

MV-Busfirmen hoffen auf mehr Unterstützung bei Öko-Umrüstung Gestiegene Energiekosten und die Bus-Umrüstung auf E-Antriebe stellen Busunternehmen in MV vor große finanzielle Probleme. Das teilte ein Sprecher der Mecklenburgisch-Vorpommerschen Verkehrsgesellschaft (MVVG) mbH anlässlich des Fahrplanwechsels am Montag in Neubrandenburg mit. So koste allein die Umrüstung der bisher 130 Busse der MVVG auf batterieelektrische Antriebe rund 110 Millionen Euro. Derzeit stünden aber nur zwei Millionen Euro an Busförderung von Bund und Land im Jahr zur Verfügung.