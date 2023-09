„8 Mile"-Star Nashawn Breedlove stirbt mit nur 46 Jahren

Den Tot von Nashwan Breedlove verkündet das US-Portal TMZ unter Berufung auf ein Familienmitglied. Der Rapper starb demnach bereits am Sonntag (24. September) im Schlaf in seinem Zuhause im US-Bundesstaat New Jersey.

Breedloves nächste Angehörige kennen laut TMZ noch nicht die Todesursache des Musikers. Bekannt geworden war Breedlove, der auch unter dem Künstlernamen OX rappte, zunächst durch den Soundtrack zum Hip-Hop-Film „The Wash" (2001) mit Dr. Dre (58) und Snoop Dogg (51) in den Hauptrollen.

Es folgte ein Auftritt im ikonischen Rap-Film „8 Mile". Mit Superstar Eminem (50) war Breedlove in einer bedeutenden Szene gegen Ende zu sehen. Die zwei Musiker liefern sich hier ein Rap-Battle.