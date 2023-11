78-Jähriger fährt in Haldensleben mit Auto in Apotheke

Ein 78 Jahre alter Fahrer ist in Haldensleben (Landkreis Börde) mit seinem Auto in eine Apotheke gefahren. Der Mann wollte mit seinem Wagen rückwärts aus einer Parklücke stoßen, als er plötzlich beschleunigte, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Er fuhr bei dem Vorfall am Dienstag erst über die Bordsteinkante, dann gegen einen Poller und schließlich durch die Scheibe in das Gebäude der Apotheke. Dort kam das Fahrzeug zum Stehen. Der 78-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Warum der Senior plötzlich beschleunigte, war zunächst unklar.