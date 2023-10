78.000 Unterschriften: Initiative nimmt Hürde zu G9-Rückkehr

Mit einem Volksantrag wollen Eltern die Politik zu einer flächendeckenden Rückkehr zu G9 zwingen. Nun ist der erste Schritt geschafft: Fast 78 000 Unterschriften sammelte die Initiative, so dass nun der Landtag über ihren Gesetzentwurf debattieren muss.

Der Jubel der Unterstützer ist groß, als Corinna Fellner die Zahl der gesammelten Unterschriften für eine flächendeckende Rückkehr zum neunjährigen Gymnasium Ziffer für Ziffer auf die Kartons mit den Formblättern klebt: 77.838 Unterschriften hat die Elterninitiative um Fellner und ihre Mitstreiterin Anja Plesch-Krubner für den Volksantrag an den Landtag innerhalb eines knappen Jahres gesammelt - und damit doppelt so viele wie notwendig.

Damit der Landtag den Gesetzentwurf der Initiative im Plenum beraten muss, mussten die Eltern innerhalb eines Jahres Unterschriften von 0,5 Prozent aller Wahlberechtigten einsammeln. In Baden-Württemberg sind das 38.356 Unterschriften. Zwischenzeitlich hatte die Initiative befürchtet, die notwendige Zahl der Unterschriften nicht zu erreichen. In den vergangenen Tagen sei aber eine wahre Flut an Unterschriften bei ihnen eingegangen, sagten die Initiatorinnen.

Am Donnerstag übergaben sie die knapp 78.000 Unterschriften im Landtag in Stuttgart an Landtagspräsidentin Muhterem Aras (Grüne). Wir haben das Quorum damit ein zweites Mal erreicht, sagte Corinna Fellner, eine der Initiatorinnen. Aras dankte für das Engagement der Initiative: Das war ja sicher nicht ganz einfach.