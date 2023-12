77-Jähriger nach Unfall gestorben

Mehr zum Thema

Kontrolle auf glatter Straße verloren - 10.000 Euro Schaden Ein Autofahrer ist am Donnerstagnachmittag von der Landstraße 30 (Landkreis Barnim) abgekommen und mit seinem Fahrzeug gegen einen Baum geprallt. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, waren die winterlichen Witterungsverhältnisse auf der Landstraße zwischen Hobrechtsfelde und Schönow der Grund für den Unfall. Der Transporter sei auf die Seite gekippt und der 44-jährige Fahrer sei leicht verletzt worden. Durch den Unfall ist nach Polizeiangaben ein Sachschaden von rund 10.000 Euro entstanden.