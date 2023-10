75. Frankfurter Buchmesse wird eröffnet

Mehr zum Thema

Gasflasche auf Balkon in Brand geraten: Drei Verletzte Drei Menschen sind bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Siedlung Wiesenau in Frankfurt leicht verletzt worden. Wie die Feuerwehr mitteilte, war am Samstagabend aus bislang ungeklärter Ursache eine Gasflasche auf einem Balkon im dritten Stock in Brand geraten.