75.000 Euro für Heimatpflege- und Laienmusikprojekte 2024

14-Jähriger klettert auf Güterwagon und bekommt Stromschlag Ein Jugendlicher ist in Niesky (Landkreis Görlitz) auf einen Güterwagon geklettert und hat einen Stromschlag erlitten. Der 14-Jährige hatte am Samstag die stromführende Oberleitung berührt und musste mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden, wie die Bundespolizei am Sonntag mitteilte. Das Betreten von Bahnanlagen sei mit erheblichen Gefahren verbunden, die mitunter sogar tödlich enden könnten, hieß es weiter.

Stolpersteine in Dresden übersprüht - Staatsschutz ermittelt Unbekannte haben am Samstag in Dresden fünf Stolpersteine mit Lack übersprüht. Zudem wurde der Gehweg mit SS-Runen beschmiert, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der Staatsschutz hat Ermittlungen wegen der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen aufgenommen.