74-Jähriger stirbt nach Kollision mit Auto

Nach einem schweren Verkehrsunfall ist ein 74 Jahre alter Mann aus Hamburg in einer Klinik gestorben. Der Senior sei am Sonnabend aus bislang ungeklärter Ursache in Hamburg-Bergedorf plötzlich auf die Straße getreten, teilte die Polizei am Montag mit. Der 46 Jahre alte Fahrer eines herannahenden Autos habe nicht mehr rechtzeitig bremsen können, so dass sein Fahrzeug den Fußgänger erfasst habe. Ein Rettungswagen brachte den 74-Jährigen in ein Krankenhaus, wo er später starb.

Bei der Unfallaufnahme stellte sich nach Polizeiangaben heraus, dass der 46-Jährige keinen Führerschein hatte. Ein Sachverständiger muss nun den Unfallhergang klären. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.