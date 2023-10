74-Jährige nach Unfall schwer verletzt: Verdacht auf Alkohol

Mehr zum Thema

Einweihung für umstrittenes Lüpertz-Kirchenfenster Nach jahrelangen Querelen wird am Dienstag (11.30 Uhr) ein umstrittenes Kirchenfenster des Künstlers Markus Lüpertz mit einem Gottesdienst in der Marktkirche in Hannover eingeweiht. Zu dem Festakt für das so genannte Reformationsfenster wird neben Lüpertz auch SPD-Altkanzler Gerhard Schröder erwartet.