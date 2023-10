74-Jährige bei Unfall in Neubrandenburg schwer verletzt

In Neubrandenburg (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) ist eine 74 Jahre alte Autofahrerin bei einem Unfall am Samstagnachmittag schwer verletzt worden. Die Frau kollidierte laut Angaben der Polizei vom Sonntag zunächst in einem Kreisverkehr im Juri-Gagarin-Ring mit einem anderen Auto und kam von der Straße ab. Die 74-Jährige setzte demnach anschließend ihre Fahrt fort und prallte daraufhin in der Woldegker Straße erneut mit einem Auto zusammen.

Den Angaben zufolge wurde bei der Frau Alkoholgeruch festgestellt. Sie kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Die übrigen Fahrzeuginsassen blieben laut Polizei unverletzt, kamen jedoch zur Kontrolle ebenfalls in eine Klinik. Die beteiligten Autos waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Die Polizei bezifferte den Sachschaden auf etwa 53.000 Euro.

Gegen die 74-Jährige wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet, wie es hieß.