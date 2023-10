Mehr zum Thema

Kleinkind wird von Auto angefahren und schwer verletzt Ein Kleinkind ist in Ueffeln (Landkreis Osnabrück) von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Das anderthalb Jahre alte Kind kam am Sonntagvormittag mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus, wie ein Polizeisprecher sagte.

Feuerwehr befreit zweijähriges Kind mit Säge aus Stuhl Ein zweijähriges Kind ist in Bremerhaven beim Spielen mit dem Kopf in einem Stuhl steckengeblieben und wurde von der Feuerwehr befreit. Der Junge war am Samstagabend mit dem Kopf in der Rückenlehne eines Stuhls eingeklemmt, wie die Feuerwehr am Sonntag mitteilte. Sie befreite ihn mit einer Säge aus dem Stuhl. Das Kind blieb unverletzt. Acht Einsatzkräfte waren vor Ort.