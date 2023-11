71-Jähriger wird von Traktor überrollt und stirbt

Ein 71 Jahre alter Landwirt ist bei Holzarbeiten in Oberbayern von seinem Traktor überrollt worden und noch am Unfallort gestorben. Der Mann war am Mittwoch allein auf seinem Betriebsgelände in Weßling (Landkreis Starnberg) damit beschäftigt, Holz mit einem Gerät zu spalten, das an einem Traktor angebracht war, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Dabei habe sich das Fahrzeug ersten Ermittlungen zufolge unerwartet in Bewegung gesetzt und den Landwirt überrollt.

Der 71-Jährige wurde unter einem Hinterreifen eingeklemmt und starb. Rettungskräfte bargen den Mann. Die Polizei begann mit den Ermittlungen. Hinweise auf Verschulden Dritter gab es demnach zunächst nicht.