71-Jähriger nach Unfall bei Waldarbeiten unterkühlt gefunden

Mehr zum Thema

Verpuffung beim Nachfüllen von Ethanol: Frau schwer verletzt Eine 39-Jährige ist bei einer Verpuffung in ihrer Münchner Wohnung schwer verletzt worden. Die Frau habe einen Ethanol-Ofen nachgefüllt, woraufhin es aus vorerst unklaren Gründen zu dem Brand mit Verpuffung gekommen sei, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Mehrere Menschen, die ebenfalls in der Wohnung waren, kümmerten sich demnach um die 39-Jährige. Sie kam nach dem Vorfall am Samstag mit großflächigen Verbrennungen in ein Krankenhaus.

Synodalpräsidentin stimmt auf Einsparungen in der Kirche ein Die Präsidentin der Landessynode der evangelischen Kirche in Bayern, Annekathrin Preidel, hat die Protestanten im Freistaat auf Einsparungen eingestimmt. Wir müssen unsere Aufwendungen senken, sagte sie am Sonntagabend zum Beginn der Herbsttagung der Landessynode in Amberg. Die Kirchensteuereinnahmen gingen nun auch nominell zurück. Man dürfe nicht auf Kosten kommender Generationen leben, sondern: Wir müssen lernen, loszulassen und zu Dingen auch mal Nein zu sagen.