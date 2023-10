700 Kilo Heroin in Seifenstücken: Prozess in Dresden

Eine Statue der Justitia hält eine Waage in ihrer Hand.

27. Oktober 2023 um 14:58 Uhr

In einem Schiffscontainer im Hamburger Hafen finden Polizei und Zoll Ende August 2022 700 Kilogramm Heroin. In den Wochen danach klicken in mehreren Ländern Handschellen - nun muss sich eine Bande vor Gericht verantworten.