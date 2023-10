7,5 Millionen Euro für umweltfreundliche Holzschaum-Anlage

Mehr zum Thema

Wieder mehr als 2000 Weißstorchpaare gezählt In diesem Jahr sind nach einer Zählung des Naturschutzbundes (Nabu) in Niedersachsen und Bremen wieder mehr als 2000 Weißstorchpaare gezählt worden. Im Jahr 2023 wurden demzufolge insgesamt 2090 Paare registriert. 2017 seien es noch rund 1000 Paare gewesen, teilte die Organisation am Mittwoch in Hannover mit. Das storchenreichste Gebiet war in diesem Jahr der Landkreis Cuxhaven mit 265 Paaren.

Höxter zieht Bilanz: 622.430 Besucher bei Landesgartenschau Die Landesgartenschau in Höxter hat nach dem letzten Tag am Sonntag Bilanz gezogen. 622.430 zahlende Besucher haben die Macher in Ostwestfalen von April bis Mitte Oktober gezählt, teilte Geschäftsführerin Claudia Koch am Mittwoch mit. Das sind deutlich mehr als im Vorfeld prognostiziert. Höxter mit knapp 29.000 Einwohnern hatte mit rund 400.000 Besucherinnen und Besuchern kalkuliert. Mit fast 36.300 Dauerkarten wurde ein neuer Rekord für Landesgartenschauen in Nordrhein-Westfalen aufgestellt.