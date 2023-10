68-jährige Frau auf Fußgängerüberweg tödlich verletzt

Eine 68-jährige Frau ist auf einem Fußgängerüberweg in Waiblingen von einem Bus erfasst und tödlich verletzt worden. Der Unfall passierte am Samstagvormittag im Bereich des Busbahnhofs der Stadt im Rems-Murr-Kreis, teilte die Polizei am Abend mit. Der 46-jährige Busfahrer erlitt einen Schock. Der genaue Unfallhergang konnte noch nicht zweifelsfrei geklärt werden, wie es hieß. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft sei ein Unfallgutachter in die Ermittlungen einbezogen worden. Die Polizei sucht Zeugen.